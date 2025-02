Juana lanzó coquetos elogios a Miguel Ignacio: "Inspira respeto"

"Me equivoqué de oficina, casi un mes y todavía no me acostumbro. No lo quiero interrumpir", dijo la ex de Pepe y a lo que Miguel Ignacio le aseguró que solo está arreglando unos papeles. Sus palabras no pasaron desapercibidas para Juana, para lanzarle el primer piropo. "Qué bueno, es que como siempre lo veo tan concentrado (¿Me ve siempre?) cuando paso por el pasillo me refiero", acotó.