Juana insultó a los Gonzáles de la peor forma con Miguel Ignacio

Tras escuchar sus palabras, el empresario le consultó el porqué vivía con los Gonzáles si tenía dicho concepto de ellos. "Por motivos de fuerza mayor, es que como me quedé sin trabajo y ya no me alcanzó para pagar el alquiler del otro lugar donde estaba. Lo bueno es que, a pesar de vivir con esta gente, tengo el gusto de encontrarme con usted", señaló.