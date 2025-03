¿Juana será cómplice de Miguel Ignacio contra los Gonzáles?

El temblor agarró a todo el barrio de Las Nuevas Lomas en medio de la noche y mientras los Gonzáles salieron despavoridos a la calle para ponerse a salvo del sismo, en el cuarto de don Gilberto (Gustavo Bueno) estaba Juana arrepintiéndose de todo lo malo que ha hecho en su vida. “Ay Señor, perdóname porque he mentido, he robado, he estafado, he calumniado. Ah jajaja se acabó, la vida es muy corta para estar arrepintiéndome”, mencionó para terminar esbozando una carcajada.