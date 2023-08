Joel se desmayó por exhaustivos ejercicios de Silvio: ¡Todo para impresionar a Patty!

Asimismo, continuó con más ejercicios y cuando parecía que ya no podía seguir, Joel vio que Patty salía de la bodega de su abuelo y no quiso rendirse. "Se me sale el alma, pero ella no me puede ver así", expresó antes de comenzar a mover la soga muy rápido. "¡Total! Energía extra, regresó el alma. Más fuerte, a todo meter. Excelente", dijo Silvio al verlo que se activó de un segundo a otro.