¿Joel será atrasado por Cristóbal tras regreso Anastasia?

Cristóbal quedó impactado al ver a Anastasia, la ex de Joel guapo, en su fiesta de cumpleaños. El hermano de Alessia no pudo quitarle la mirada de encima a la rubia, quien llegó con un vestido blanco y alas del mismo color. "¿Dónde he visto a esa princesa?", exclamó el hijo de Diego Montalbán.