Jimmy terminó con Lola y ella quedó destruída

"Mientras la tenga aquí (en mi corazón) yo no puedo estar con nadie más. Lo siento mucho, Lola", respondió Jimmy, sin imaginar la reacción de Lola, quien le pidió conservar su amistad. "No necesariamente ahorita, tal vez más adelante tú me llamas y somos patas. No lo esperabas, seguro pensaste que Lola la loca iba a pincharte una llanta o iba a escribir maldito Gonzáles en la fachada de tu casa", acotó.