Los Gonzáles amenazaron a Miguel Ignacio para casarse con Juana

Lejos de asustarse, Miguel Ignacio no dudó en burlarse y les dejó en claro que nadie puede obligarlo a casarse. Asimismo, los dejó en shock al confesarles que sigue casado con Gladys (Kukuli Morante). "No me van a obligar a casarme con la sñeorita Zapallal proque soy un hombre casado. (¿Con quién?) con la madre de mi hijo, Gladys Rengifo Mera", confesó.