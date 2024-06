Francesca y Diego fueron detenidos por poner en "peligro" sus vidas

Diego no dudó en defender a Alessia (Karime Scander) al escuchar que Francesca le estaba hablando mal nuevamente. "No me quieras hacer creer que así tratas a tu personal. Detestas que me imponga, por eso te la agarras con Alessia. Cuidadito con buscarme porque me vas a encontrar. Vámonos hija", dijo molesto.