"Francesca y yo matamos a Claudia": Diego dejó en shock a Koky

"Tienes que ayudarme. Me estoy volviendo loco. Recibí una llamada con una voz distorsionada que decía que sabía lo que habíamos hecho. Debe ser un chantaje, llamé al número y ya no existe, pero estoy seguro de que me van a llamar para pedirme plata o algo", comenzó diciendo Montalbán y a lo que el ex de Charo le preguntó qué tenían en su contra.