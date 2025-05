Francesca respaldó a Juana en pelea con Miguel Ignacio

Francesca llegó a la Corporación y Juana (Natali Zegarra) no dudó en rogarle que no la despida por el enfrentamiento con Miguel Ignacio (Sergio Galliani). Sin embargo, la popular 'Madame' la sorprendió al darle todo su respaldo. "Yo te creo y descuida, no he venido a botarte ni menos a juzgarte. He venido a decirte que estés tranquila, que vas a conservar tu trabajo", dijo, dejando en shock a la prima de Olinda, a quien terminó dándole un fuerte abrazo.