Francesca exigió a Antonia que se vaya de su casa y la enfrentó duramente

Francesca (Yvonne Frayssinet) pidió a Diego que hable con su madre para que se vaya de su casa. Sin embargo, el chef profesional optó por no decir nada a su progenitora y tenerla un poco más en el lugar. Al no tener respuesta, "madame" tomó el toro por las astas.

Diego escuchó la discusión y no se animó a participar, por el contrario notó que su esposa estaba muy caldeada por el tenso enfrentamiento con Antonia, ya que "the queen" reveló que no se iría de la casa porque la propiedad también es de su hijo.