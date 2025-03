Francesca dejó en shock a Leonardo con regalo sobre Isabella

El hermano de Claudia Llanos no pudo contener las lágrimas al recordar a su esposa y todo lo que le enseñó sobre el amor. "Mi hermana y mi madre me destrozaron la vida. Me hicieron un ser infeliz. Isabella me sacó de ese hoyo profundo en el que vivía. Me enseñó a que el amor verdadero es infinito, Franchi. Ella está con nosotros, Franchi. Nunca nos va a abandonar", expresó.