Olinda no se rindió y le recordó que Mapi es una menor de edad. Sin embargo, Francesca no dio su brazo a torcer. "No los voy a apoyar, no pienso mover un dedo por ustedes. Ya es hora de que aprendan a resolver sus propios asuntos. Yo no soy su niñera, ni su madrina, ni su comadre, ni su benefactora. Búsquense a otra para que los ayude cada vez que meten la pata, que es todo el tiempo", sentenció y a lo que los Gonzáles se fueron molestos.