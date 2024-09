Maripaz fue sorprendida por los Gonzáles en su cumpleaños

Lorena no pudo evitar su molestia con Tito al saber que quiere reconocer legalmente a Maripaz, pues significaría que llevaría el apellido Lara primero y ya no Contreras. El amigo de Pepe (David Almandoz) le pidió los documentos de su hija y ella estalló. "Me puedes explicar cuál es la urgencia", mencionó enfadada.