Félix se convirtió en abogado y los Gonzáles lo celebraron

"Durante los últimos diez años me he quemado las pestañas para conseguir lo que me propuse. Yo cuando era pequeño le prometí a mi padre y a mi madre que iba a ser alguien importante. Bueno, ellos ya no están, pero yo sé que desde el cielo, junto con mi Roberto, están orgullosos de mí porque me estoy convirtiendo en un abogado", dijo y a lo que nadie le creyó.