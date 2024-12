Conoce la vida, edad, esposa y estatura de Erick Elera

La también exconductora e intérprete de algunos covers de temas como “Parte de él”, “Reflejo”, “Al Final”, ha manifestado que extraña estar frente a la cámara, pero se encuentra sumamente feliz en su faceta como madre. “No es fácil el dejar a un lado el seguir actuando, cantando, y todas las cosas que algún día hice. Sí. Por supuesto que extraño eso. Pero si tuviera que repetir toda mi historia, elegiría nuevamente cada etapa de mi vida. Ya que si no hubiera pasado todo lo que pasé. No estaría en donde estoy. No tendría a mis bellezas. Motores y motivos de mi vida", escribió.