Diego desató su furia contra Jimmy por encubrir a Koky.

"Oficial, quiero que entienda que Koky Reyes es como un padre para mí. Quería hablar conmigo para tranquilizarme. Yo no soy ningún criminal", indicó Jimmy y a lo que Diego no toleró que siga sacando cara por Koky, por lo que pidió que convenza a su padrastro de entregarse. Sin embargo, el hermano de Joel aseguró que no tenía sentido que el ex de Charo quiera matar a Francesca.