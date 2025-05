Detrás de cámaras AFHS: la pedida de mano de Cristóbal a July

Lo que no imaginó fue que la sobrina de Charo lo humillaría de la peor manera. "No me interesa ser tu esposa. Sería un idiota si vuelvo a darte una oportunidad después de lo que me hiciste. No pensé que fueras tan ingenuo como para pensar que te había perdonado", comenzó diciendo luego de agarrar el anillo de compromiso y botarlo al piso.