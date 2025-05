Cristóbal lloró desconsoladamente por duro rechazo de July

"No me interesa ser tu esposa. Sería un idiota si vuelvo a darte una oportunidad después de lo que me hiciste. No pensé que fueras tan ingenuo como para pensar que te había perdonado. Pedirme matrimonio. Te crees muy bacancito, pero eres un engreído, egoísta y nunca volvería a estar contigo. Mucho menos utilizar un anillo de un miserable como tú", comenzó diciendo la sobrina de Charo.