Cristóbal enfrentó a Benjamín para salvar a July.

"Benjamín, acá estoy, ¿no era a mí a quién querías matar? Ven pues o me tienes miedo", expresó Montalbán frente a los gritos de July, quien le pedía que se fuera del lugar. "Si la estúpida de tu hermana no se hubiese cruzado ya estarías bien muerto", dijo el ex de Julia y esto generó la furia de Cristóbal pues no dudó en desafiarlo.