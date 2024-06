Charo choteó a Xavi tras apasionado beso: “No es correcto”

Charo (Mónica Sánchez) ya no sabe cómo controlarse al tener al frente al profesor Xavi (David Villanueva), por eso en la reciente reunión que tuvieron ninguno aguantó más y se dieron un apasionado beso, que no tuvo un final tan feliz pues la mamá de Joel (Erick Elera) no considera que esté bien lo que ambos están haciendo.