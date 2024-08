Alessia buscó a Jimmy al taller mecánico y lo encontró infraganti junto a Romina al pensar que su novio le regaló un arreglo de girasoles. Esto provocó la furia de Montalbán, quien despotricó contra la joven mecánica: "Me voy a París una semana y al toque te consigues una resbalosa. Por eso no me gustabas y el otro tarado que cae en tus redes".