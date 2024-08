¿Alessia se arrepintió de perdonar a Jimmy?

Tras esto, la chef precisó que si Jimmy sigue con esa actitud cumplirá su plan en realidad: “(Sí, ni siquiera me dio pena, te trató muy mal, amiga) Es que me tiene segura pues, sabe que me muero por él, por eso se bota, pero no pues, en cualquier momento me voy de viaje a que me traten como me merezco (Como la reina que eres)”.