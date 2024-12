Alessia explotó contra Diego por Jimmy: "Me arruinaste la vida"

"A pesar de que has sido distante conmigo toda tu vida, yo te tenía en un pedestal, estaba orgullosa de ti, pero ahora como quieres que te mire la cara. ¿Cómo puedes mirarme después de todo lo que has ocasionado? Me has arruinado la vida de una manera que no sé si podré perdonarte jamás. Tú serás muy bueno en la cocina, pero en la receta para criar hijos te faltaron dos ingredientes muy importantes. El respeto y el amor. ¿Se puede cambiar de apellido? Porque es lo primero que quiero hacer ahora", sentenció la rubia.