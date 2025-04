Diego estalló contra Francesca: ¿Vas a matarme?

Diego no aguantó y desató toda su furia contra Francesca por aceptar nuevamente a los Gonzáles. El chef no pudo evitar gritar lo que piensa de las parejas de sus seres queridos, como Macarena (María Grazía Gamarra), a quien tildó de 'perdedora' por estar en una relación con Joel (Erick Elera). Lo que no imaginó es que la rubia estaba escuchando todo y no pudo esconder su tristeza.