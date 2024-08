Joel (Erick Elera) entró en pánico al darse cuenta de que estaba imaginando a Romina, pues cuando un joven se acercó para limpiarle la luna de su auto vio el rostro de su colega. "No puede ser. ¿Qué me está pasando? Me estoy volviendo loco. Ya sé quién tiene la culpa", exclamó en alusión a Gaspar, quien le aseguró que está comenzando a enamorarse de la mecánica.