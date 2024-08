Joel se desesperó al imaginar a Romina en todos lados

Diego (Giovanni Ciccia) sospechó de Cristóbal (Franco Pennano) al olerlo muy perfumado y se dio cuenta de que había salido para encontrarse con July (Guadalupe Farfán). "Mírenlo, pues. No se supone que tenía una sesión de fotos. Se le nota en la cara que se van a hacer cochinadas. Sin vergüenza, solo me falta que me salga con su domingo 7 y termine teniendo nietos ronderos, me muero", exclamó a punto de las lágrimas.