Mike perdonó a Macarena: "No es tu culpa que te guste Joel"

"Quise robarle la novia a Joel, pero no pude porque no soy atrasador. He entendido que no es culpa de Joel que te guste y tampoco es culpa tuya porque uno no manda sobre los sentimientos. Tú no puedes obligar a amar ni a olvidar, lamentablemente. Solo queda asumir lo que uno siente y hacer lo correcto. Tú lo hiciste diciéndome la verdad, aunque me haya dolido y me siga doliendo", agregó.