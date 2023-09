Jimmy explotó contra Remo por amenazarlo con quitarle a Alessia

En ese momento, el empresario comenzó a humillarlo por su manera de vestir. "Te has puesto a pensar como se te ve con esa ropa barata. Tu ignorancia y tus modales simplones al lado de Alessia Montalbán", dijo y a lo que el sobrino de Teresita no se quedó callado. "Eso no importa porque ella me ama y no me interesa tu comentario o el de cualquier persona como tú".