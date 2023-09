Remo humilló a Jimmy frente a Alessia por no pagar millonaria cuenta en el restaurante.

Por esa razón salió en su rescate y no dudó en prestarle su tarjeta de crédito, pero sin que se den cuenta los comensales. Sin embargo, Remo tomó el plástico para resaltar que Jimmy no tenía el dinero suficiente para pagar y que su enamorada le tenía que prestar. El ex de Alessia tramó todo para que dejar mal parado a Jaimito por conquistar el amor de Montalbán.