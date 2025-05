Daniela Olaya revela el proceso detrás del look de Lucero

Daniela Olaya ha llegado con fuerza a Al Fondo Hay Sitio y no lo hace sola: trae consigo a Lucero, un personaje que ya empieza a generar intriga en los seguidores de la serie. A través de sus redes sociales, la actriz mostró cómo recrea el look de la tierna enfermera, que se perfila como clave en la vida de Cristóbal (Franco Pennano). Su llegada no solo añade un nuevo conflicto amoroso, sino también un aire fresco y desafiante a la historia.