Al Fondo Hay Sitio 2024: Esta es la fecha de estreno

En el capítulo final de la temporada número 10 de Al Fondo Hay Sitio se vivió el terrible desplante de Joel (Erick Elera) a Patty (Melissa Paredes), quien quedó destrozada luego de que el cantante no pudiera casarse con ella. El hijo de Charito se dio cuenta en medio de su boda que no la amaba y le confesó la verdad. Asimismo, salió corriendo de la iglesia para buscar a Macarena (Maria Grazia Gamarra) y confesarle su amor; sin embargo, no logró impedir su boda con Mike (Joaquín de Orbegoso).