Al fondo hay sitio 2023: ¿Victoria será la "Mirada de tiburón" o la hermana gemela de Claudia Llanos?

"Cuando salió la serie estaba feliz por mis compañeros y siempre todo este año he estado deseando que me revivan o que aparezca la hermana, la gemela o quien sea , pero siempre deseándolo con todo mi corazón y se dio", expresó la actriz durante detrás de cámaras del último capítulo de AFHS.

En otro momento, Boza mencionó que se enteró en el set que Gigio Aranda ya tenía planeado su regreso desde el primer momento que apareció la "Mujer de negro". "He sufrido un poco porque estaba con el cabello largo, pero me lo mocharon. Tres años para que me crezca (pelo) y ahora me lo cortaron y el color es otro", señaló. ¿Quién será realmente Victoria?