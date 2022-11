Al fondo hay sitio 2022: Tito quedó impactado al conocer a Silvana y no le cobró pasaje en bus

Tito Lara (Laszlo Kovacs) conoció a Silvana (Cécica Bernasconi) y quedó impactado por su belleza. En el bus, la madre de Cristóbal y Alessia se había quedado dormida y Tito pensó que ella, como pasajera, no quería pagar su pasaje.

Tito indicó que no le cobraría pasaje porque se trataba de una "mujer bonita", comentario que escuchó una pasajera y también pidió que no le cobren nada. Tito se molestó con la señora y dejó entrever que la excepción para que no paguen solo se daría con Silvana y nadie más.