Al fondo hay sitio 2022: Kimberly fingió ser sonámbula y así reaccionó Charito al verla

Joel (Erick Elera) y Kimberly (Brenda Matos) aprovecharon, en la noche, para ir a las habitaciones de Dalila y Jimmy, respectivamente, y cometer travesuras. Todo iba bien hasta que Charito (Mónica Sánchez) los encontró y no los permitió avanzar más.

Charito preguntó a Joel qué pretendía hacer y el joven fingió indicando que su "lente de contacto" se había caído y lo estaba buscando. La madre de familia no le creyó y vio a Kimberly en la misma situación. Cuando la hija de Dalila fue descubierta, su reacción sorprendió a todos.

Inmediatamente se paró y fingió que era sonámbula, detalle que así no levantaría sospechas y causaría que Charito no le llame la atención. A pesar que ambos fueron encontrados infraganti, Charito exigió a su hijo que respete la casa y no haga nada indebido con su pareja.