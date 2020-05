Natasha 'destruyó' el corazón de Marco al defender su relación con Roberto

Natasha (Maricarmen Marín) 'destruyó' el corazón de Marco (Óscar López Arias) al defender su relación con Roberto y recordarle algunas cosas por la cual no volverá con el "Yungay" nunca más.

Natasha encaró a su ex por golpear a su nueva pareja y le reveló que tiene planeado tener muchos hijos con el político. Marco se quedó desconsolado y solo pidió que ella no se arrepienta por su decisión ya que no podrá protegerla.

Marco se enfrentó a Roberto para pedirle que se aleje de Natasha