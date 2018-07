Se cansó: María Dolores le hará una fuerte advertencia a Ivana

María Dolores ya no soporta la situación con Ivana, por lo que decide buscarla para advertirle que ella no le quitó a Daniel y que no es la ladrona de su vestido.

Por otro lado, Daniel trata de regresar con María Dolores, pero ella ya no cree en sus mentiras y le asegura que Ivana no está embarazada.

Este jueves a las 4:30 p.m. en "Yo no creo en los hombres".