Margarita besó apasionadamente a Lito: "Estoy enamorada de ti"

Margarita (Stephanie Orúe) buscó Lito (Aldo Miyashiro) para confesarle sus verdaderos sentimientos. La vecina del exboxeador no pudo ocultar más lo que siente por él y le pidió una oportunidad para hacerlo feliz. Sin embargo, el exdeportista le dijo que no era un buen momento en su vida y que estaba lleno de problemas. Ella insistió en que puede ayudarlo a afrontar todas sus inquietudes y para convencerlo, lo besó apasionadamente. "Hace tiempo que siento algo por ti y no puedo seguir ocultándolo. No estoy confundida. Estoy enamorada de ti. Déjame demostrarte lo que siento por ti", agregó.