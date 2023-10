Lito (Aldo Miyashiro) se llevó una gran sorpresa cuando Joaquín (Mikael Miyashiro) decidió buscarlo en su gimnasio. El boxeador se mostró muy asombrado con la visita de su hijo, sin imaginar las duras palabras que recibiría. "Sé quien eres y no me toques. No me digas nada, solo he venido a decir que nos dejes en paz. No quiero que vuelvas a buscarnos. Te odio con toda mi alma Lito. Tú no eres ni serás mi padre", dijo el joven, dejando al deportista visiblemente afectado.