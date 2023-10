Lito (Aldo Miyashiro) no podrá aguantar las lágrimas por las duras palabras de Joaquín (Mikael Miyashiro), quien fue a buscarlo al gimnasio para pedirle que no los busque más. El boxeador tratará de explicarle el porqué no estuvo en su vida durante los últimos 15 años, pero terminará destrozado por su rechazo. Además, Lara recibirá nuevas pistas sobre la muerte de su hermano y padre.