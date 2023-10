Lito (Aldo Miyashiro) no descansará hasta saber la verdad detrás de los asesinatos de la familia de Lara (Erika Villalobos) para poder recuperar su vida; sin embargo, la empresaria podría no querer lo mismo. "Tenemos que recuperar nuestras vidas, Lara. Extraño lo que éramos", se le escucha decir al boxeador y a lo que su exesposa responderá: "Ya no podemos arreglar lo que se ha roto", dejándolo devastado.