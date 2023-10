"Joaquín sufrió por tu culpa": Lara le reprochó a Lito por no recibirla en prisión

Lara (Érika Villalobos) no pudo contenerse y le reprochó a Lito (Aldo Miyashiro) todas las veces que no quiso recibirla cuando iba a visitarlo con su pequeño hijo a la cárcel. "¿Sabes cuántas veces fui a buscarte a la cárcel? Muchas, muchísimas veces con Joaquín en brazos. Tú nunca quisiste recibirnos, así que no me vengas ahora con que me extrañas o que quieres recuperarnos. Ese niño sufrió por tu culpa, por tu ausencia. Nosotros quisimos estar a tu lado a pesar de todo", dijo visiblemente afectada.