Lara (Érika Villalobos) expresó toda su molestia con Enzo (Fernando Niño) por no estar a su lado tras descubrir a su padre sin vida. La experta en moda enfureció con su esposo y le reprochó el no haberle contestado el teléfono cuando más lo necesitaba. "Te llamé a ti primero porque necesitaba que mi esposo estuviera conmigo. No tienes idea de lo que se siente. Fue el peor momento de mi vida y, ¿tú?. Apestas a trago y me dejaste sola", exclamó.