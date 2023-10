Joaquín le confesó a Renata que Lito es su verdadero padre

La liberación de Lito (Aldo Miyashiro) ha causado gran revuelo entre todos sus seres queridos, más aún en su hijo Joaquín (Mikael Miyashiro). Por ello, el joven no pudo aguantar más la angustia y le confesó a su hermana Renata (Fernanda Miyashiro) que el boxeador es su padre biológico. "A Lito lo metieron a la cárcel cuando yo tenía dos años y desde ese momento, Enzo me ha criado como si fuera su propio hijo. A Lito ni siquiera lo he visto, mi mamá nunca me llevó a verlo", dijo el joven, dejando desconcertada a su hermana.