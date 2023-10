Lito (Aldo Miyashiro) decidió ir al entierro de Alberto, sin imaginar que se armaría todo un lío por su presencia. Si bien, el boxeador intentó pasar desapercibido, parándose lejos del resto de la familia, Enzo (Fernando Niño) logró verlo y no dudó en encararlo. "No tienes derecho a aparecerte acá. Te olvidaste quién eres. Vete de acá, no te quiero ver más. ¿La cárcel te hizo olvidar que res un asesino? Vete de acá", exclamó el empresario, quien también empujó al deportista.