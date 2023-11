¿Enzo descubrirá que Lara se volvió a ver con Lito? (AVANCE)

Lara (Érika Villalobos) no descansará hasta encontrar la verdad sobre los asesinatos de su familia y no podrá descartar la ayuda de Lito (Aldo Miyashiro), quien desea limpiar su nombre. Ambos continuarán viéndose para encontrar pistas, pese a que decidieron dejar atrás su relación sentimental. Sin embargo, esto no será del agradado de Enzo (Fernando Niño), ya que le reclamará al darse cuenta de que sus zapatos están embarrados con tierra. "¿Dónde estuviste? ¿Volviste a ver a Lito?", se le escucha decir al empresario.