El amor de Lara (Érika Villalobos) por Lito (Aldo Miyashiro) no quedará en el olvido y decidirá buscar a su exesposo para hablar tras su salida de la cárcel. Por otro lado, Joaquín (Mikael Miyashiro), el hijo de Lito, le revelará a su hermana que tiene miedo de volver a hablar con su papá. Además, Lito se ganará nuevos enemigos al enfrentarse a los cobradores de cupos de su barrio. "Me acabo de comprometer con los vecinos, ellos me necesitan", sentenció.