Joaquín lanzó fuerte advertencia a Enzo por hablar mal de Lito

Joaquín (Mikael Miyashiro) no dudó en enfrentar a Enzo (Fernando Niño) para defender a Lito (Aldo Miyashiro). El joven se molestó con su padre adoptivo por llegar al hospital con mala actitud, sin importarle el estado crítico del exboxeador. Asimismo, no dudó en lanzarle una advertencia si vuelve a referirse mal del exdeportista. "Si vuelves a hablar mal de Lito te puedes olvidar de mí para siempre. Yo no quiero estar cerca de alguien tan bajo y que habla mal de un hombre que no se puede defender", dijo, dejando al empresario en shock.