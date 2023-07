Youna no se queda tranquilo y luego de darse a conocer que Samahara Lobatón regresó a Perú con su hija, el barbero decidió soltar tremenda indirecta en redes sociales, pero algo confuso: “Si no te respetan, aléjate (…) Brinda felicidad no negatividad, di palabras positivas, piensa positivo, no hables mal de los demás, no le desees el mal a los demás ni a tus enemigos”.