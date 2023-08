Tula Rodríguez emocionada tras su debut en Luz de Luna: "Es un lujo y un placer"

Tula Rodríguez se mostró muy emocionada de haber regresado a la actuación como Mirella, una conductora de televisión que entrevistó a 'Bobby' y que estará a cargo del enfrentamiento entre 'Los leones de la cumbia'. La actriz agradeció por la oportunidad. "Me están engriendo. Yo ya tengo algunos años que me fui de Del Barrio, pero me he sentido súper cómoda. Me han invitado para participar a esta novela que está en el corazón del público. Es un lujo y un placer de haber regresado a la actuación", acotó.